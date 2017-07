Drie Chinese oorlogsschepen passeren Belgische kust

Bewerkt door: ADN

17/07/17 - 18u59 Bron: Belga

Een Chinese destroyer. © epa.

Zondagavond en deze ochtend zij drie Chinese oorlogsschepen voorbij de Belgische kust gevaren. Dat werd uit militaire bron vernomen.

Het ging om een destroyer, een fregat en een bevoorradingsschip, die vanuit de Middellandse Zee, waar ze schietoefeningen hebben gehouden, onderweg zijn naar de Baltische Zee om er samen met de Russische marine te oefenen.



De Chinees-Russische oefening, onder de naam Joint Sea 2017, is voorzien voor het einde van juli, voor de kust van Sint-Petersburg en Kaliningrad.



China wil zich steeds meer profileren als een wereldwijde militaire macht en opende daarom vorige week ook een basis in Djibouti, in het oosten van Afrika. Het ging om de allereerste buitenlandse kazerne van China.