Reynders botst met Francken: fregat Louise-Marie blijft actief in Middellandse Zee

17/07/17 - 17u41 Bron: Belga

Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). © photo_news.

Het fregat Louise-Marie zet zijn opdracht op de Middellandse Zee zoals afgesproken voort tot het einde van de maand. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vandaag verklaard na afloop van een Raad met Europese ministers van Buitenlandse Zaken.

De vicepremier reageert daarmee op uitspraken van staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Francken had gezegd dat ons land beter zou ophouden met de missie, omdat die een aanzuigeffect op illegale migranten teweeg zou brengen. Op zijn kabinet luidt het vandaag dat het niet de bedoeling is het fregat nu meteen terug te roepen naar Zeebrugge, maar dat een verlenging van de opdracht niet hoeft.



De Louise-Marie wordt ingeschakeld in de bredere Europese operatie 'Sophia'. Die heeft tot doel migrantensmokkelnetwerken te traceren en op te rollen. "We hebben verklaard dat we verder willen deelnemen aan operatie Sophia", aldus minister Reynders. Wel meent hij dat tegen de volgende missie van het fregat, de aanpak van de migratiecrisis vanuit Libië een volgende etappe zou moeten aangesneden hebben.



Dat zou bijvoorbeeld betere controles aan de zuidelijke grens en met Tunesië kunnen betekenen. Het zou ook kunnen gaan over investeringen in opvangcentra in Libië, om migranten te ontvangen en van daaruit te bepalen of ze naar Europa kunnen komen, dan wel geen enkele kans maken. Ook zouden tussenkomsten in Libische territoriale wateren mogelijk moeten zijn om migranten in gammele bootjes weer aan wal te brengen. "Het heeft geen zin te wachten in internationale wateren. Dat heeft iets cynisch", vindt Reynders.



De centrale vraag blijft de stabiliteit van het land. Ondanks vredesakkooorden die eind 2015 in Marokko het levenslicht zagen, blijft de toestand erg broos in het Noord-Afrikaanse land.