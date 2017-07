Achtervolging van inbreker start in Dilbeek, eindigt met crash op E19 in Seneffe

EB

Dij de achtervolging die zich deze namiddag afspeelde op de E19 en eindigde met een ongeval in Seneffe, was slechts één inbreker betrokken. De politie heeft de man kunnen inrekenen. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

De lokale politie van Dilbeek was maandagnamiddag opgeroepen nadat inwoners van de Vlaams-Brabantse gemeente bij hun thuiskomst een inbreker hadden betrapt. De man kon met zijn buit, geld en juwelen, de vlucht nemen in een auto. De Dilbeekse politie zette daarop de achtervolging in en kreeg daarbij versterking van de federale wegpolitie.



De achtervolging leidde via de Brusselse Ring tot op de E19 Brussel-Valenciennes waar de inbreker ter hoogte van Seneffe tegen de vangrail reed. De man vluchtte vervolgens te voet een maïsveld in.



Speurhond

De politie doorzocht het veld en de omgeving en maakte daarbij gebruik van een helikopter een een speurhond. Het was uiteindelijk die laatste die de inbreker kon opsporen en ervoor kon zorgen dat hij ingerekend werd. Het bleek te gaan om een 32-jarige man met de Franse nationaliteit. Die wordt momenteel door de politie verhoord.



Een deel van de buit kon intussen teruggevonden worden in de berm naast de autosnelweg en in het veld.