Mensensmokkelaar vraagt vrijspraak op basis van onweerstaanbare dwang

Door: redactie

17/07/17 - 14u35 Bron: Belga

Een 20-jarige Iraniër heeft verzet aangetekend tegen het vonnis waarbij hij tot 39 maanden effectieve celstraf en 18.600 euro werd veroordeeld voor mensensmokkel en illegaal verblijf. Mansor K. handelde volgens de verdediging uit een onweerstaanbare, morele dwang.

Op 12 april 2016 kreeg de bewaking van de haven van Zeebrugge de mensensmokkelaars in de gaten op camerabeelden. Uiteindelijk werden tien illegalen aangetroffen, waarvan er drie al in een trailer verstopt zaten. Twee mensensmokkelaars werden voor die feiten tot vijf jaar effectieve celstraf veroordeeld. Mansor K. kreeg in oktober 2016 bij verstek drie jaar cel voor zijn rol in de zaak. Voor zijn illegaal verblijf in ons land kwamen daar nog drie maanden cel bovenop.



K. werd enkele weken geleden in het Verenigd Koninkrijk opgepakt en daarna uitgeleverd aan ons land. Vanuit de gevangenis tekende hij verzet aan tegen zijn veroordeling. De jonge Iraniër ontkende nochtans zijn contacten met de mensensmokkelaars niet. Hij zou hun leider 10.000 euro betaald hebben, om samen met zijn drie minderjarige broers het Verenigd Koninkrijk binnen te geraken. Toen de mensensmokkelaar plots het dubbele van dat bedrag vroeg, werd hij verplicht om even voor de smokkelbende te werken.



Volgens meester Annelien Welvaert was er dus geen winstbejag, waardoor enkel sprake kon zijn van hulp aan illegale migratie. Bovendien handelde K. volgens de verdediging onder een morele dwang, omdat hij en zijn familie bedreigd werden door de mensensmokkelaar. Voor het illegaal verblijf stelde meester Welvaert een straf met uitstel voor.



De rechter doet uitspraak op 27 juli.