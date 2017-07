Man kan na 11 jaar in rolstoel dankzij robot weer op zijn eigen huwelijksfeest stappen

Dirk Van Gorp

17/07/17 - 14u38 Bron: Eigen berichtgeving

Christophe Van Looy en Wendy Versweyvelt op hun huwelijksdag. © Dirk Van Gorp.

Olen Christophe Van Looy en Wendy Versweyvelt uit Olen beleefden dit weekend letterlijk een sprookjeshuwelijk. Christophe die sinds een motorongeval 11 jaar geleden in een rolstoel leeft, stapte tijdens zijn huwelijksfeest op eigen houtje de zaal binnen. Voor de verbaasde blikken van hun gasten kon hij zijn kersverse echtgenote rechtopstaand een kus geven. "Dit is zonder twijfel het mooiste moment van mijn leven", glunderde de beroerde Christophe.

Lang duurde de wandeling tijdens zijn huwelijksfeest niet, maar het was genoeg om bij de aanwezigen tranen te laten vloeien. Het bijzondere inspirerende moment was een complete verrassing voor de genodigden, alleen Wendy en Christophe wisten ervan. "Ik had met mijn vrouw een weddenschap gemaakt", zegt hij. "Als ik zou binnenwandelen op een bepaald moment, dan zou zij zingen."



De vrouw van zijn leven had haar man ook nog nooit zien wandelen. De twee leerden elkaar pas zes jaar na het ongeval van Christophe kennen en behalve een enkele keer in het revalidatiecentrum, zit Christophe al hun hele relatie in een rolstoel. Tot zaterdagavond dus, toen hij voor het oog van hun gasten zijn weddenschap nakwam én trots binnenstapte. "Ik ben nog altijd helemaal ontroerd", weet de bruidegom twee dagen later. "Het is zo'n ongelofelijk gevoel om die kus als man en vrouw rechtopstaand te kunnen vieren met je familie en vrienden."



Het werd zonder twijfel de meest memorabele avond van hun leven. En Wendy hield ook haar woord, ze zong How Long Will I Love You van Ellie Goulding. "Ik had haar overigens nooit horen zingen, maar warempel mijn vrouw kan zingen. Jaja, ook voor mij waren het emotionele momenten", genoot Christophe nog na.