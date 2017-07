Criminelen weten verplichte registratie simkaarten nu al te omzeilen

Door: redactie

Sinds de verplichte registratie van simkaarten zou anoniem bellen en sms'en niet meer mogelijk mogen zijn. Maar nu blijkt dat criminelen die maatregel gewoon, luidt onderzoeksrechter Philippe Van Linthout de alarmbel in Het Nieuwsblad. De gebruiker van een simkaart is vaak niet dezelfde als wie de kaart geregistreerd heeft.

"Een prepaidkaart die geregistreerd staat op iemands naam wil niet noodzakelijk zeggen dat die persoon die kaart effectief gebruikt. En zo bewandelen we in lopende onderzoeken vaak pistes die nergens toe leiden", legt Van Linthout uit aan VRT Nieuws.



"We zien in bepaalde dossiers dat mensen hun naam 'uitlenen' voor de registratie van een simkaart, of dat bepaalde bedrijfjes het niet zo nauw nemen met de identiteitscontrole. Zo krijgen mensen geld aangeboden om op hun naam verschillende prepaidkaarten te kopen, en die dan aan iemand anders te geven. Of bepaalde winkels laten mensen zo'n kaart kopen op de naam van iemand anders, wiens gegevens ze al hebben. Geloof me: de realiteit is soms gekker dan gelijk welke misdaadfilm."



Van Linthout pleit voor meer identiteitscontroles bij de verkoop van prepaidkaarten. "Je kan je afvragen wie er op dit moment simkaarten mag verkopen, en in welke mate de identiteit van de koper wordt gecontroleerd. Als dat onvoldoende gebeurt, dan is die verplichte identificatie een maat voor niets. Het is aan de bevoegde minister of de politie om voldoende te controleren wie er telefoonnummers mag toebedelen, en hoe de identiteitscontrole gebeurt."