17/07/17 - 11u33 Bron: Belga

Sinds 10.20 uur is er geen treinverkeer op de lijn 53 tussen Londerzeel en Mechelen. Reden is een technische storing aan de kanaalbrug in Kapelle-Op-Den-Bos, zo laat spoorwegnetbeheerder Infrabel weten.