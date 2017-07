"DNA-staal op lichaam Sofie Muylle was sperma"

Siebe De Voogt

17/07/17 - 21u00 Bron: VTM Nieuws, Eigen berichtgeving

© Florian Van Eeno Photo News.

Het DNA-staal dat op het lichaam van Sofie Muylle werd gevonden, is sperma afkomstig van de 23-jarige Roemeen. Dat heeft VTM Nieuws vernomen.

Eerder vandaag maakte het parket van Brugge al bekend dat het DNA van de dader matcht met dat van de 23-jarige Alexandru C. De Roemeen zei nochtans altijd dat hij Sofie die ochtend van de moord wel zag, maar haar nooit heeft aangeraakt. Dat blijkt nu dan toch niet te kloppen. "Het DNA-staal van de dader is sperma. Dat toont aan dat Sofie verkracht is geweest. Verder is ook geweten dat ze zich fel heeft verzet en dat de dader haar de mond heeft gesnoerd en dat ze uiteindelijk aan een hartaanval is gestorven", legt VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes uit. Het gerecht zal Alexandru C. opnieuw ondervragen en confronteren met de nieuwe bevindingen. "De vraag rijst of hij dan zal blijven ontkennen of overgaan tot bekentenissen", legt Özgünes nog uit. Door deze ontdekking lijkt het weinig waarschijnlijk dat het verzoek van de advocaten van de verdachte zal worden ingewilligd. Zij vroegen dat de raadkamer van morgen kon worden uitgesteld, omdat de resulaten van het DNA-onderzoek nog niet bekend waren en ze te weinig tijd hebben gekregen om het dossier voor te bereiden. De resultaten zijn nu wel bekend geraakt, en die wijzen erop dat Alexandru C. betrokken was bij de dood op Sofie Muylle op 22 januari.

Blauwe jas

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari om 12.20 uur aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras ter hoogte van de Zeedijk nummer 671. De autopsie bracht aan het licht dat Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend. Uit camerabeelden en getuigenissen bleek wel dat een man met een blauwe jas urenlang in de buurt van de vindplaats van het lichaam bleef rondhangen.



Europees aanhoudingsbevel

Op maandag 26 juni werd Alexandru C. in Roemenië opgepakt omwille van een Europees aanhoudingsbevel. Uit foto's op zijn Facebookprofiel blijkt alleszins dat hij een gelijkaardige blauwe jas bezit. In de maanden voor en na de moord verbleef hij ook duidelijk in Knokke-Heist. Het hof van beroep in het Roemeense Suceava besliste op 5 juli dat hij mocht uitgeleverd worden.



Zwijgrecht

Met een lijnvlucht kwam de verdachte vrijdagavond vanuit Boekarest aan op Zaventem. Zaterdagochtend beriep hij zich in een eerste verhoor op zijn zwijgrecht. Het DNA-onderzoek heeft nu voor een grote doorbraak gezorgd, want de sporen op Sofie Muylle blijken overeen te stemmen met het DNA-profiel van de Roemeense verdachte.