Advocaat moordverdachte Sofie Muylle zal uitstel vragen: "Resultaten DNA-onderzoek afwachten"

Siebe De Voogt

17/07/17 - 11u34 Bron: eigen berichtgeving

© Florian Van Eeno Photo News.

Pieter Filipowicz, de advocaat van Alexandru C., zal morgen voor de Brugse raadkamer uitstel vragen in het dossier van de moord op Sofie Muylle. Dat heeft hij zonet bevestigd.

"Wij willen eerst de resultaten van het DNA-onderzoek afwachten en het dossier - dat momenteel zo'n 8 kaften bevat - grondig doornemen", vertelt hij.



De 23-jarige Roemeen zat sinds tweeënhalve week in de cel in Roemenië nadat speurders hem op het spoor kwamen in zijn thuisland. Sinds afgelopen weekend is de twintiger uitgeleverd aan België en officieel in verdenking gesteld voor moord.



De Brugse speurders hebben sterke aanwijzingen dat hij wel degelijk iets te maken heeft met de moord op Sofie Muylle (27). Hij bekende eerder al haar gezien te hebben op het strand, maar met de moord zelf heeft hij volgens eerdere verklaringen niets te maken.