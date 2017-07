Parlementen afschaffen brengt 150 miljoen euro op

SPS

De afschaffing van de Senaat en het afslanken van de parlementen tot 100 Kamerleden (nu 150) en 80 Vlaams Parlementsleden (nu 124) levert een besparing van 30 miljoen euro per jaar of 150 miljoen euro per legislatuur op. Dat heeft professor economie en beleidsmanagement Lode Vereeck (UHasselt), tevens gecoöpteerd senator voor Open Vld, op vraag van Het Belang van Limburg berekend.