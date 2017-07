"Nooit in badpak durven te poseren. Vandaag wel en het voelt geweldig"

Koen Van De Sype en Johan Picqueur

Antwerpen Ze deed het met een klein hartje, toen ze vorige week een foto van zichzelf in badpak op Twitter postte. Studente Charline (23) uit Antwerpen had er zich nooit eerder aan gewaagd, maar betoverd door het prachtige decor op vakantie in Spanje stapte ze toch de drempel over. Met de hashtag #proudofmycurves. Haar onzekerheid bleek onterecht, want in nog geen 48 uur werd haar foto meer dan 2.000 keer geliket. En de reacties waren unaniem bewonderend.

"Het is niet dat ik echt onzeker ben over hoe ik eruit zie", vertelt Charline vanuit Spanje. "Maar in badpak poseren en dat delen op sociale media is een hele stap. De prachtige locatie waar ik met vakantie was, inspireerde me echter en ik besloot uit mijn comfortzone te komen. Met als boodschap een oproep om je goed te voelen in je vel. Iedereen worstelt wel ergens mee, maar wees gewoon blij met jezelf en hoe je eruit ziet. Iedereen wil het perfecte maatje, terwijl elkeen mooi is op zijn eigen manier. Laat je dus niet doen door het beeld van 'perfectie' dat je overal meekrijgt."

