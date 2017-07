Demente vrouw vergeet premie te betalen: 1.560 euro kwijt

ASTRID ROELANDT

17/07/17 - 05u00

© Florian Van Eenoo photonews.

Heeft u dit jaar uw Vlaamse zorgpremie van 50 euro al betaald? Hopelijk wel, want voor elk jaar dat u te laat betaalt, verliest u - als u hulpbehoevend wordt - 540 euro. Een demente vrouw die drie jaar lang te laat betaalde, wordt een jaar geschorst van de Vlaamse zorgverzekering. Zo loopt ze 1.560 euro mis.

Marie-Christine Lazou is 68 en woont in Middelkerke. Twee jaar geleden werd bij haar dementie vastgesteld. Jarenlang betaalde ze haar rekeningen netjes op tijd, maar de laatste tijd vergat ze al eens iets te betalen: haar zorgpremie, bijvoorbeeld. Drie jaar lang betaalde ze die te laat. "Soms een week te laat, soms een maand, maar nooit langer dan dat", zegt haar zoon Gregory Vanmeirhaeghe. Gezien haar dementie, heeft zijn mama recht op een tegemoetkoming van 130 euro per maand, van de Vlaamse zorgverzekering. Maar per jaar dat ze te laat betaalde wordt ze 4 maanden geschorst. In totaal moet ze dus een jaar wachten op financiële hulp, waardoor ze 1.560 euro misloopt. "Mijn vader heeft ook de zorgkas gebeld om te zeggen dat hij gerust een boete wou betalen, maar dat ging niet meer", zegt Gregory.



Waarom kon de boete niet gewoon betaald worden? Wat zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen over de zaak en hoe reageert de oppositie? Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!