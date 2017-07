Politie moet om de haverklap robotfoto's maken van verzonnen daders

BJORN MAECKELBERGH

In amper twee maanden is de speciale politiecel die robottekeningen maakt minstens 17 keer misbruikt door leugenaars. Het gaat vooral om valse slachtoffers van aanrandingen en verkrachtingen. "Zo veel in zo'n korte tijd: nooit meegemaakt", klinkt het.

Enkele weken geleden verklaarde een meisje van 18 nog dat ze door twee vreemdelingen verkracht werd op het strand van Oostende, terwijl haar vriendje bedreigd werd met een mes en moest toekijken. Er werd een robotfoto gemaakt van de dader, maar het verhaal bleek verzonnen. En dat is allesbehalve een alleenstaand geval. De teller van de vier forensisch tekenaars van de federale politie staat op 17 valse verklaringen in nog geen twee maanden tijd. "We tekenen dus verdachten die niet eens bestaan, of mensen die niets hebben misdaan", zegt Peter Clauwaert. "Terwijl elke robottekening enorm veel tijd en energie van ons opslorpt. Liegen is van alle tijden, maar ik werk nu dertig jaar bij de politie en zo veel fantasten in zo'n korte tijd: dat heb ik nog nooit meegemaakt."



Het zijn niet enkel kinderen en tieners die valse aangiftes doen. "Ook volwassenen die drie uur te laat thuis komen en een uitleg moeten verzinnen voor hun partner, raken soms zodanig verstrikt in hun leugens dat ze die ook in een aangifte blijven volhouden", zegt politiewoordvoerder Peter De Waele.



