Restaurant in Knokke ontruimd na brand

Door: Mathias Mariën

16/07/17 - 22u25 Bron: Eigen berichtgeving

In de Lippenslaan in Knokke zijn tientallen klanten geëvacueerd na een brand in pizzeria Rigolette. Het vuur ontstond even na 21 uur in de wasplaats. Het personeel kreeg de vlammen niet meteen geblust, waardoor de brandweer ter plaatse moest komen.