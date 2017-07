Antwerps sp.a-kopstuk na bijlincident op Meir: "Jambon bedankt militairen te snel, minister doe uw job"

Door: redactie

"Het gedweep van nationalisten met militairen en krijgsuniformen is een kwalijke evolutie." Dat zegt Tom Meeuws, sp.a-kopstuk in Antwerpen in een reactie op het bijlincident van gisteren op de Meir. "Een bevoegde minister moet zijn job doen en wachten met communiceren, tot een operatie is afgelopen."