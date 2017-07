Inzittende uit wrak bevrijd na zware crash op E403

Mathias Mariën

16/07/17 - 18u48 Bron: Eigen berichtgeving

© Siebe De Voogt.

video De E403 richting Kortrijk is een tijd volledig afgesloten geweest ter hoogte van Zedelgem na een zwaar ongeval. Een personenwagen verloor even na 18 uur de controle over het stuur en belandde tegen de geluidswering.