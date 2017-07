Francken haalt uit naar gelijkekansencentrum: "Wie is Unia?"

Redactie

16/07/17 - 13u58 Bron: VTM NIEUWS

© vmma.

video Het zit er weer bovenarms op tussen N-VA en gelijkekansencentrum Unia, met een nieuwe uithaal van staatssecretaris Theo Francken. "Wie is Unia?", vraagt hij zich luidop af in een gesprek met VTM Nieuws.

Francken reageert daarmee op het advies dat Unia deze week deed over het boerkiniverbod. Discriminerend, was het oordeel van Unia, en dus zou een verbod niet mogen. Bij de N-VA was meteen felle kritiek te horen op dat oordeel, onder andere van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir in de Kamer. "Ik heb meestal het omgekeerde idee als Unia. Dat is maar een advies. Wie is Unia? Dat ze maar adviezen schrijven", is ook Francken duidelijk. "Ik heb al begrepen dat Antwerpen en Brugge bijvoorbeeld het naast zich neerleggen." Over de kern van de zaak is Francken zo mogelijk nog duidelijker: "Boerkini's horen gewoon niet thuis in onze zwembaden."

Missie Lousie-Marie is "waanzin"

'Niet iedereen uit Afrika die een betere toekomst zoekt, kunnen we opvangen. Daar is geen draagvlak voor. Ik zou niet weten hoe ik eraan moet beginnen' Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA)

Francken ging ook in op de missie van het fregat Louise-Marie, dat momenteel actief is in de Middellandse Zee om mensensmokkel in kaart te brengen, in het kader van de Europese operatie 'Sophia'. Wat de N-VA'er betreft mag die missie meteen geschrapt worden. "Dit is waanzin. We zouden dat beter niet meer doen. Nu krijg je een aanzuigeffect van illegale migranten."



"De Louise-Marie doet dat goed, maar we zouden er beter mee stoppen", aldus Francken. "Let wel, mensen in nood moeten gered worden. Maar dan moeten ze niet naar Europa gebracht worden. Dat zorgt voor een aanzuigeffect met enkel meer doden tot gevolg. Het is een schandvlek voor Europa", hamert Francken op de nagel waar hij afgelopen weken al meermaals op sloeg.



Het is niet het enige wat voor Francken misloopt. Hij kijkt vooral naar Italië: "Italië moet het voor een stuk zelf oplossen, maar wij helpen als ze dat vragen. Wat echt moet gebeuren is dat Italië afspraken maakt met Libië en Tunesië. Zodat die boten teruggestuurd kunnen worden. Italië moet daarin voorop gaan."



Maar Italië kijkt op haar beurt naar de rest van Europa. Terwijl de opvangplaatsen hier leeg lopen, zitten ze in Italië overvol. "Dat gaat allemaal over illegale immigranten. Die zijn op zoek naar een betere toekomst, maar niet iedereen uit Afrika die een betere toekomst zoekt, kunnen we opvangen. Daar is geen draagvlak voor. Ik zou niet weten hoe ik eraan moet beginnen."