Man slechts lichtgewond bij spectaculair ongeval na nachtje Gentse Feesten

Koen Moreau

16/07/17 - 09u52 Bron: Eigen berichtgeving

© Koen Moreau .

Een bezoek aan de Gentse Feesten is zondagochtend slecht afgelopen voor een 39-jarige man uit Bambrugge (Erpe-Mere). De man crashte kort na 7 uur langs de Oudenaardsesteenweg op enkele honderden meters van zijn huis nadat hij de controle over het stuur verloor.

Dat gebeurde nadat hij - wellicht doordat hij even indommelde - eerst een betonbak voor een boompje ramde, in de graskant ging, een Telenet-cabine vernielde, op zijn dak belandde en vervolgens negentig meter verderop tegen een stalen hek en een geparkeerde wagen tot stilstand kwam.



De chauffeur kon op eigen kracht zijn wagen - een Lexus is 300h - verlaten. Hij werd veiligheidshalve met beperkte verwondingen naar het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis gebracht. De brandweer ruimde kiezelstenen, brokstukken en glas van de weg. Door het ongeval was één rijstrook een tijd afgesloten.