Militairen onderscheppen man met bijl in Antwerps winkelcentrum

RVL

15/07/17 - 20u59 Bron: Eigen berichtgeving

© AP.

Militairen hebben vandaag in Antwerpen een man met een bijl onderschept en onder schot gehouden tot die gearresteerd kon worden door de politie. Dat bevestigt Defensie aan onze redactie. Het incident vond plaats in de Stadsfeestzaal, een winkelcentrum op de Antwerpse Meir. De militairen zouden gewaarschuwd zijn door een koppel dat de man had opgemerkt.

"Een patrouille militairen heeft rond 18u30 een man met een bijl onder schot gehouden tot de politie ter plaatse was om de man te arresteren", zo bevestigt Defensie aan onze redactie. Meteen daarna kwam de eerste bijstand van de politie, die de man heeft gearresteerd en weggevoerd.



De persdienst van Defensie kon niet specifieker ingaan op het incident. "Morgenvroeg wordt het rapport opgemaakt", aldus de woordvoerster. Ook de Antwerpse politie communiceert pas later vanavond.



De man werd onderschept door militairen die aan het patrouilleren waren in de buurt van de Stadsfeestzaal, een winkelcentrum in het midden van de Meir, de drukste winkelstraat van de stad. Zij hielden de man staande tot agenten er waren om hem te arresteren en mee te nemen. Het incident werd snel afgehandeld en er was geen grote commotie in de buurt.



Of de man slechte bedoelingen had, is voorlopig onbekend. De veiligheidsdiensten wilden geen enkel risico nemen.