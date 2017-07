Bijna 4 uur extra reistijd in Duitsland en Oostenrijk

MV

15/07/17

De files op de belangrijkste vakantieassen zijn het afgelopen uur opnieuw fel toegenomen. Dat zeggen VAB en Touring. Vooral in Duitsland en Oostenrijk loopt de wachttijd op. In Frankrijk zorgt een dodelijk ongeval voor extra hinder.

Op de A39 Dijon-Bourg-en-Bresse gebeurde een dodelijk ongeluk bij Le Miror. Je moet er rekening houden met 1 uur vertraging. Voor de Mont-Blanctunnel richting Italië verlies je 50 minuten.



In Duitsland verlies je 1 uur op de A3 tussen Würzburg en Neurenberg, nog eens 1 uur 40 minuten verder door op de A9/A99 rond München en nog eens 1 uur 10 minuten tussen München en Salzburg (Oostenrijk). Op deze noord-zuidas verlies je momenteel dus nog steeds 4 uur.



In Oostenrijk moet je momenteel bijna 4 uur extra rekenen op de A10 Salzburg-Villach (route doorheen Oostenrijk richting Slovenië). Door een ongeluk is de weg daar gedeeltelijk afgesloten en staat er 25 km file.



In Zwitserland staat er aan de Gotthardtunnel 10 km file en verlies je 1 uur 40 minuten. Verder door richting Italiaanse grens moet je daar nog 20 minuten extra rekenen. Er wordt aangeraden om te rijden via de A13 San Bernardino, maar ook daar verlies je in totaal ook 50 minuten op de route richting Italië.