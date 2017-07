Roemeense verdachte officieel in verdenking gesteld van de moord op Sofie Muylle

MMB

video De Roemeense verdachte Alexandru C. is officieel in verdenking gesteld van de moord op Sofie Muylle. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist nadat de verdachte vanochtend voor het eerst verhoord kon worden in België. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. Dinsdag verschijnt hij de eerste keer voor de raadkamer in Brugge.

Omstreeks 8.30 uur was de Roemeense moordverdachte Alexandru C. binnengebracht voor verhoor. Hij heeft tijdens het gehele verhoor beroep gedaan op zijn zwijgrecht. "We willen het dossier eerst grondig bestuderen alvorens te antwoorden op de vragen van de speurders", zeggen zijn advocaten.



De Roemeen gaf wel vrijwillig zijn DNA af aan de speurders. Zelf is hij naar eigen zeggen erg onder de indruk van de feiten. Voor het verhoor met de speurders sprak hij ruim een uur met zijn advocaten"Hij heeft een verhaal verteld aan ons hoe het volgens hem is verlopen. Over wat er daar is gezegd, geven we geen commentaar", aldus zijn advocaat. "Of hij de moordenaar is van Sofie Muylle? Geen commentaar."



Alexandru C. (23) zat sinds tweeënhalve week in de cel in Roemenië nadat speurders hem op het spoor kwamen in zijn thuisland. Sinds gisteren is de twintiger uitgeleverd aan België. De Brugse speurders hebben sterke aanwijzingen dat hij wel degelijk iets te maken heeft met de moord op Sofie Muylle (27). Hij bekende eerder al haar gezien te hebben op het strand, maar met de moord zelf heeft hij naar eigen zeggen niks te maken.