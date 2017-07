Moordverdachte Sofie Muylle binnengebracht voor eerste verhoor

MMB

video In het Brugse gerechtsgebouw is omstreeks 8.30 uur de Roemeense moordverdachte Alexandru C. binnengebracht voor verhoor. De man zal de volledige ochtend ondervraagd worden. Al is het lang niet zeker dat C. iets zal zeggen. De kans is reëel dat hij zich zal beroepen op zijn zwijgrecht. De onderzoeksrechter zal in de loop van de ochtend beslissen over zijn verdere aanhouding.