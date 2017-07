Brussels minister-president (PS): "Crisis is een Waals probleem, geen Brussels"

avh

"Deze crisis is een Waals probleem, geen Brussels." Dat zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) vandaag in een interview in Le Soir, dat ook opgepikt werd door De Standaard. "Wij hebben een contract tot eind 2019. Ik ben me ervan bewust dat Samusocial een negatieve schaduw op mijn partij werpt. Maar we hebben de nodige beslissingen genomen, de verantwoordelijken zijn uit de PS gezet."