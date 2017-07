Rood weekend op Europese wegen, een overzicht

avh

15/07/17 - 07u40 Bron: Belga

© thinkstock.

Het is een rood weekend op de Europese wegen. In Duitsland en Zwitserland is het om 07.15 uur al uren aanschuiven geblazen, in eigen land is er enkel 15 minuten vertraging op de E19 richting Frankrijk door een ongeval bij Bergen. Dat melden mobiliteitsorganisaties VAB en Touring vandaag.