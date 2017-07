Vandaag wordt een droge en vrij mooie dag, morgen bewolkt maar met aangename temperaturen

lva

Aanvankelijk krijgen we nog droog en vrij mooi weer met vooral hoge en middelhoge bewolking. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en later in de namiddag kan er, vooral in het westen van het land, wat lichte regen of motregen vallen. De wind waait zwak of matig uit westelijke richtingen. De maxima schommelen rond 18 of 19 graden op de Ardense Hoogten, rond 20 of 21 graden aan zee en rond 22 of 23 graden in de andere streken. Dat meldt het KMI.