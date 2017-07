België heeft de duurste ambtenaren van Europa

lva

15/07/17 - 06u10 Bron: Belga

© THINKSTOCK.

In verhouding tot andere rijke landen telt België niet uitzonderlijk veel ambtenaren. Het overheidspersoneel in ons land behoort wel tot het duurste van Europa. Dat schrijft De Tijd vandaag op basis van een studie van de Oeso.

Met 814.000 mensen die voor een overheid werken in België is het aandeel van de ambtenaren is ons land 18,4 procent, 0,3 procent boven het gemiddelde van de rijkelandenclub Oeso. Het ambtenarenapparaat is in de Scandinavische landen en Frankrijk groter. De Britten, Nederlanders en Duitsers doen het dan weer met minder overheidspersoneel.



De federale ambtenaren mogen dan wel met minder zijn - zeker na de overheveling van tal van bevoegdheden naar de gewesten - ze behoren wel tot de duurste van Europa. Om dit te vergelijken nam de Oeso de totale loonkost van de ambtenaren - brutoloon, vakantiedagen en de werkgeversbijdragen pensioenen en gezondheidszorg - in rekening.



Dat de ambtenaren meer kosten dan in de buurlanden wil niet zeggen dat ze meer verdienen; met belastingen houdt de studie geen rekening.