Peeters wil eenmanszaken duw in rug geven

Door: redactie

15/07/17 - 05u17

© Photo News.

CD&V-vicepremier Kris Peeters maakt een opvallende openingszet in de discussie over de vennootschapsbelasting. Hij legt enkele voorstellen op tafel die eenmanszaken een duw in de rug moeten geven. "De helft van de zelfstandigen beschikt niet over een vennootschap. Zij zien hun inkomsten belast binnen de personenbelasting, waardoor ze niet genieten van de fiscale voordelen die eigen zijn aan vennootschappen. Als we nu het tarief van de vennootschapstaks verlagen voor kmo's, dan worden die verschillen nog groter. Dat kan niet de bedoeling zijn." Of CD&V hiermee de roep om een meerwaardebelasting opbergt? "Nee." (DDW)



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!