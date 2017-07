Door: redactie

De Vlaamse regering gaat jonge delinquenten strenger aanpakken. Desnoods met een enkelband vanaf 12 jaar, zoals N-VA het wilde. "Maar elke jeugdrechter weet wel beter", luidt de opvallende reactie van bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V).

Jo Vandeurzen © photo news.

Jongeren die een ernstig misdrijf begaan, krijgen soms huisarrest, waarbij de lokale politie met een patrouille langsgaat om te controleren of de gestrafte wel degelijk thuis is. Elektronisch toezicht moet deze opdracht een stuk gemakkelijker maken. Tot nu toe was dit niet mogelijk, maar binnenkort kan de jeugdrechter toezicht vanop afstand mogelijk maken via digitale tools zoals Skype of - in een allerlaatste fase - via een enkelband. Tenminste, zo interpreteert N-VA het. Het was die partij die het hardst aandrong om van het nieuwe jeugdsanctierecht een strenger instrument te maken. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) daarentegen zegt dat het een absolute uitzonderingsmaatregel is. "Vergelijk het niet met volwassenen. Een enkelband voor minderjarigen zal altijd een ondersteuning zijn van een andere sanctie, nooit een sanctie op zich."



Volgens N-VA-parlementslid Lorin Parys moet de maatregel vooral voorkomen dat jongeren onnodig worden opgesloten. "Want dat zorgt ervoor dat ze het nadien moeilijk hebben om zich weer aan te passen aan de maatschappij. Dat blijkt ook uit de hoge recidivecijfers. Een enkelband geeft een grotere kans op herintegratie."



In principe zal het mogelijk zijn om elektronisch toezicht op te leggen vanaf 12 jaar, maar volgens minister Vandeurzen is die kans quasi onbestaande. "Een rechter zal altijd kijken naar de leeftijd en geen maatregelen opleggen die buiten proportie zijn." (ARA/DDW/ADB)