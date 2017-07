Vrouw omgekomen na klap tegen vlaggenmast

Door: Kristof Pieters

15/07/17 - 00u05 Bron: Eigen berichtgeving

© Kristof Pieters.

Bazel (Kruibeke) Een 44-jarige vrouw is vrijdagavond rond 22 uur om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval op de Nieuwe Baan in Bazel (Kruibeke).

De vrouw was nog maar net vertrokken met de auto en reed in de richting van Rupelmonde. Ter hoogte van de splitsing met de Rupelmondestraat liep het fout. De bestuurster verloor de controle over haar wagen en knalde tegen hoge snelheid te pletter op een vlaggenmast die op een middeneiland staat van de weg.



Er werd een noodtent opgezet om de vrouw ter plaatse te proberen reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten. Ze overleed ter plaatse. Over de omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse.