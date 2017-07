Gewapende overvallers ranselen bewoner weekendverblijf Stekene af

Kristof Pieters

14/07/17 - 19u54

© Kristof Pieters .

In de Papenstraat in Stekene heeft zich vanmiddag een gewapende overval voorgedaan in een woning. De hulpdiensten kregen rond 15.40 uur een melding dat er schoten gelost werden in straat. De feiten deden zich voor in een weekendverblijf midden in de bossen.