Kamercommissie zet licht op groen voor administratieve aanhouding van 48 uur

Door: redactie

14/07/17 - 13u42 Bron: Belga

© Thinkstock.

De Kamercommissie Herziening van de Grondwet heeft het licht op groen gezet voor een wijziging van artikel 12 van de Grondwet. Hierdoor wordt de termijn waarbinnen een verdachte kan worden aangehouden zonder bevel van de rechter verdubbeld van 24 naar 48 uur. De indieners (meerderheid, sp.a en cdH) en PS stemden voor, Groen-Ecolo tegen.

Nadat vorig maand de poging strandde om de termijn van administratieve aanhouding te verlengen naar 72 uur vonden de meerderheid, cdH en sp.a een compromis om de termijn tot 48 uur te verlengen.



Voor Francis Delpérée (cdH), de hoofdindiener van het voorstel tot herziening biedt het een eenvoudig en uniform kader en wordt de aanhoudingstermijn voldoende verlengd voor ingewikkelde dossiers. Hij wees erop dat de termijn vandaag reeds in het kader van de Salduzwet tot 48 uur kan verlengd worden en dat een hervorming van de wetgeving rond de voorlopige hechtenis noodzakelijk is.



"Politieagent kan eerst nog rustig gaan slapen"

Laurette Onkelinx (PS) en Stefaan Van Hecke (Groen) hadden problemen met de formulering van de tekst. "Vanaf wanneer begint de 48 uur te lopen?", vroegen ze zich samen met Olivier Maingain (DéFI) af. Van Hecke wees op het risico dat de gewone burger voor een vechtpartij, eenvoudige diefstal of caféruzie 48 uur in een politiecel moet blijven. "De politieagent kan nog eerst rustig gaan slapen", stelde hij. In elk geval is volgens hem een grondige evaluatie nodig om te kijken wat de gevolgen in de praktijk zijn van de hervorming. Onkelinx betreurde dat de onderzoeksrechter niet reeds na 24 uur kennis kan nemen van het dossier.



Hans Bonte (sp.a) merkte op dat de hervorming betekent dat mensen langer aangehouden kunnen worden, wat tot capaciteitsproblemen van politiecellen kan leiden.



Minister van Justitie Koen Geens wees er dan weer op dat er een evalutatie voorzien is. De minister van Justitie moet nagaan of de aanhouding vaak langer dan 24 uur gebruikt wordt, terwijl de minister van Binnenlandse Zaken moet onderzoeken of er voldoende capaciteit in politiecellen is.