Vandaag wellicht beslissing over 'Ketnet Jr.'

14/07/17 - 14u00 Bron: Belga

Ketnet Jr. zou gericht zijn op peuters en kleuters. © photo news.

De Vlaamse ministerraad beslist vandaag waarschijnlijk over de mogelijke lancering van 'Ketnet Jr.', een televisiekanaal voor peuters en kleuters. De beslissing over de lancering is moeilijk, want de regering nam de openbare omroep eerder al eens een zender af: OP12. Het punt komt pas als een van de laatste op de agenda, dus wordt mogelijk toch pas na de zomer behandeld.

Concurrentie Eind vorig jaar liet de VRT weten aan een 'Ketnet Jr.' te werken. Ketnet richt zich momenteel op kinderen tot twaalf jaar, met per dag een drietal uitzendmomenten voor de allerjongsten. Daardoor loopt het aanbod voor kleuters en peuters vaak over in dat voor oudere kinderen, wat voor verwarring zorgt. Ook onder meer concurrent Nickelodeon heeft daarom een apart kanaal voor jonge kinderen.



Concurrenten VTM en SBS zijn niet gewonnen voor het idee en vrezen de concurrentie van de openbare omroep. De Vlaamse Regulator voor de Media ziet voor- en nadelen en geeft geen eenduidig advies.



De VRT zegt dat de tegenargumenten op emotionele gronden gestoeld zijn en nergens bewezen worden. De omroep weerlegt de waarschuwing van de concurrentie dat er geen extra geld naar Vlaamse content zou gaan: "We hebben aangetoond dat we middelen van de internationale aankoop naar Vlaamse producties zullen verschuiven als Ketnet Jr. er komt. Het gaat over meer dan 1 miljoen euro op jaarbasis. Dat jaarlijkse miljoen is dus een bijkomende investering in de productiesector." Lees ook Wat is er gebeurd met Anneleen uit 'Spring'?

