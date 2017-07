Deze 'quick wins' van burgerkabinet verfijnen Gents circulatieplan

EB

Het circulatieplan in Gent krijgt op korte termijn een reeks aanpassingen als resultaat van adviezen van het burgerkabinet. Dat meldt het Gentse stadsbestuur. Van de 88 adviezen zijn verschillende 'quick wins' geselecteerd die snel uitgevoerd worden, zoals gratis parkeertickets voor bezoekers van bewoners, nieuwe fietsstraten, deelfietsen en bijkomende bewegwijzering.

Het circulatieplan, het belangrijkste onderdeel van het Gentse mobiliteitsplan, ging op 3 april van start. De binnenstad werd in zes sectoren rond een centraal voetgangersgebied onderverdeeld en doorgaand verkeer moet via de stadsring (R40). In 77 straten werd de rijrichting omgewisseld en verschillende 'knippen' verhinderen bestuurders van de ene naar de andere sector te rijden.



Het burgerkabinet kwam op 17 juni voor een eerste keer samen om het circulatieplan te evalueren. "Op de eerste van vier bijeenkomsten van het burgerkabinet werden vijf thema's behandeld: de economische impact van het circulatieplan, de sociale impact, het systeem van de vergunningen, concrete verkeerstechnische knelpunten en de alternatieve manieren waarop mensen zich kunnen verplaatsen", zegt het stadsbestuur.



Dat resulteerde in 88 adviezen, waarvan enkele 'quick wins', aldus het stadsbestuur. "Zo komt er in in het najaar van 2017 een nieuwe regeling waarbij je als aannemer of verhuisfirma in autovrij gebied automatisch een inname openbaar domein kan krijgen voor maximaal 1 dag, voor maximaal 1 voertuig. De Stad Gent zal ook zorgen voor bijkomende bewegwijzering van de verschillende sectoren op de stadsring."