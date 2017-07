Lichaam Nederlandse zeiler (18) gevonden

Bewerkt door: lvh

Gisterenavond is het lichaam van vermiste zeiler Hannes Goegebeur gevonden voor de kust van Vlissingen in Nederland. De 18-jarige Nederlander verdween twee weken geleden in zee nadat de kiel van zijn zeiljacht plots afbrak bij een zeilwedstrijd in Oostende. Bij het ongeluk kwamen nog twee andere opvarenden om.

Afgebroken kiel Twee weken geleden sloeg het Nederlandse zeiljacht Capella om tijdens een zeilwedstrijd voor de kust van Oostende. De kiel brak af en de bemanning belandde meteen in het water. Daardoor was er geen tijd om nog een noodsignaal uit te sturen. De organisatie kreeg pas zes uur later in de gaten dat er iets misgegaan was.



Voor twee bemanningsleden van 70 en 79 jaar kwam alle hulp te laat. Zij werden meteen na het ongeluk geborgen. Drie anderen konden gered worden - alleen de 18-jarige jongen uit Terneuzen bleef onvindbaar. Meer dan vijftien boten, vliegtuigen en helikopters werden ingeschakeld, zonder resultaat. Na anderhalve dag werd de zoektocht gestopt omdat de kans dat de jongeman het ongeval had overleefd bijzonder klein was.