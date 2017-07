Verkoop motoren en scooters daalt, bromfietsen weer populair

Bewerkt door: lvh

14/07/17 - 10u38 Bron: Belga

Belgen kopen minder scooters en motoren. © thinkstock.

De verkoop van motoren en scooters is in de eerste jaarhelft met 6,2 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De cijfers betekenen een licht herstel in vergelijking met het eerste kwartaal van 2017, toen er nog sprake was van een krimp met 10,8 procent. Bromfietsen worden wel opnieuw populairder, met een stijging van 30 procent in het eerste semester.