Brusselse Keukens overplakte vervaldatum en leverde bedorven voedsel aan Samusocial

De voedselpakketten voor daklozen die de vzw Brusselse Keukens leverde aan Samusocial waren voedselpakketten die niemand anders wou en ingevroren werden. Zo bleek eerder in de onderzoekscommissie Samusocial. De etiketten met vervaldata werden overplakt, waarbij de vervaldatum met een maand werd verlengd. Eenmaal ontdooid was het eten vaak de dag zelf al bedorven.

De 'vriendjespolitiek' van Samusocial was duidelijk ten koste van de daklozen Liesbet Dhaene (N-VA)

"Net als Samusocial is Brusselse Keukens een Brusselse vzw waar zowel Pascale Peraïta als Yvan Mayeur bestuurder zijn", merkt Liesbet Dhaene (N-VA) op. "De 'vriendjespolitiek' van Samusocial was duidelijk ten koste van de daklozen."



Brusselse Keukens, een Brusselse vzw, bereidt en levert maaltijden in crèches, rusthuizen, ziekenhuizen en OCMW's. De vzw is ook de vaste voedselleverancier van Samusocial. Maar de kwaliteit van het eten dat de Brusselse Keukens aan Samusocial leverde voor de daklozen was ronduit ondermaats. Voedingspakketten die geweigerd werden door de andere klanten van de Brusselse keukens, werden ingevroren, vaak op de vervaldatum zelf, om dan geleverd te worden aan Samusocial. Op de ingevroren schotels werd een nieuw etiket geplakt met een nieuwe vervaldatum een maand later. Eenmaal ontdooid was het eten echter heel snel bedorven, vaak de dag zelf. Zo blijkt duidelijk uit het mailverkeer tussen de twee vzw's.



Beste 'prijs/kwaliteit'

Op vraag van Dhaene bevestigden de directeurs van Samusocial in de onderzoekscommissie dat er een probleem was. De directeurs benadrukten wel dat het eten van de Brusselse Keukens de beste 'prijs/kwaliteit' had en dat ze naar oplossingen zochten. De overeenkomst tussen Samusocial en Brusselse Keukens wordt in de onderzoekscommissie overigens steeds aangehaald als voorbeeld van het feit dat Samusocial de wetgeving op de openbare aanbestedingen overtreedt. De directeurs spraken over een "historische samenwerking" en wezen op de steeds veranderende voedselbehoeften van de daklozenorganisatie, waardoor de hoeveelheden constant aangepast moeten worden.



Brusselse Keukens kwam recent in opspraak omdat er ook hoge vergoedingen zijn uitgereikt aan politici die geen of nauwelijks tegenprestaties moesten leveren. De voorzitter van de raad van bestuur is Faouzia Hariche (PS), waarnemend burgemeester van Brussel, tot Philippe Close (PS) de eed aflegt. De raad van bestuur bestaat verder ook uit Pascale Peraïta, Yvan Mayeur en Rita Glineur, die allen ook nog in de onderzoekscommissie Samusocial verwacht worden als (gewezen) bestuurder.