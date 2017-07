Maingain vraagt cdH om duidelijkheid over houding tegenover PS

Bewerkt door: Redactie

14/07/17 - 10u43 Bron: Belga

DéFI-voorzitter Olivier Maingain. © photo news.

Olivier Maingain, de voorzitter van DéFI, pleit voor stabiliteit in de Brusselse regering en wil in de Franse gemeenschap een regering installeren met de partijen die ook in Brussel en Wallonië de meerderheid vormen. Hij vraagt van het cdH duidelijkheid over zijn houding tegenover de PS.

CdH-voorzitter, Benoît Lutgen. © photo news. Nadat cdH-voorzitter Benoît Lutgen de PS de wacht heeft aangezegd, is DéFI in Brussel 'incontournable' geworden voor de vorming van een nieuwe regering, net als de MR in Wallonië en de Franse gemeenschap. Na de weigering van Ecolo om met MR en cdH te regeren, hebben die twee partijen DéFI ook nodig om een nieuwe Franse gemeenschapsregering te vormen. Intussen werken het cdH en de PS wel verder in de regeringen van het Brussels gewest en de Franse gemeenschap, maar zet het cdH in de Waalse regering de lopende dossiers in de koelkast. Lees ook Crisis in Franstalig België compleet: Ecolo verlaat onderhandelingen met cdH en MR

PS gehalveerd in nieuwe peiling, extreemlinksen grootste partij

Bestaande coalitie CdH-minister van Huisvesting Céline Fremault. © photo news. Olivier Maingain, die vandaag te gast was in La Première (RTBF), vraagt het cdH daarom duidelijkheid te verschaffen over zijn houding tegenover de PS. Hij stelt vast dat cdH-minister Céline Fremault in Brussel gewoon verderwerkt en pleit er dan ook voor dat de bestaande coalitie wordt verdergezet. Aan Franstalige kant is de Brusselse regering samengesteld uit PS, cdH en DéFI, aan Nederlandstalige kant uit Open Vld, sp.a en CD&V.



Wat de Franse gemeenschap betreft, geeft Maingain voorkeur aan een regering die is samengesteld uit de partijen die ook de (toekomstige) regeringen in Brussel en Wallonië vormen. Hij vindt dat in elk geval prioriteit moet worden gegeven aan het onderwijs in Franstalig België.