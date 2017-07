Huisartsenwachtposten zien 's nachts amper patiënten

Door: redactie

Patiënten die in het weekend medische hulp nodig hebben die niet dringend genoeg is om naar de spoeddienst te gaan, kunnen naar een huisartsenwachtpost trekken. Veel van die posten zien 's nachts evenwel nauwelijks patiënten: gemiddeld minder dan twee patiënten per nacht. Dat blijkt uit een audit die minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft laten uitvoeren en die De Tijd kon inkijken.