Wie niet ziek werd, maakt kans op reischeque in dit bedrijf. Maar mag dat wel?

14/07/17 - 07u45 Bron: Het Nieuwsblad

Zaakvoerder Bart Vanderstraeten heeft een manier gevonden om naar eigen zeggen gemotiveerde werknemers in zijn bedrijf te belonen. Wie de laatste twee maanden in B&A Technics niet ziek werd, maakt kans op een reischeque van 1.500 euro. Maar experts hebben heel wat kritiek op dit initiatief, dat meldt Het Nieuwsblad vandaag.

Vanderstraeten runt al 19 jaar zijn bedrijf met 49 werknemers in het Oost-Vlaamse Heldergem. Om ziekteverzuim in B&A Technics aan te pakken, organiseert de zaakvoerder een tombola voor wie zich niet ziek heeft gemeld. Maar hij gaat nog een stapje verder, de bedrijfsleider belooft aan het einde van het jaar een loonsverhoging van 25 cent per uur voor de werknemers die in 2017 minder dan drie dagen ziek waren. "Ziekteverzuim is mijn grootste kost. Sommige werknemers melden zich afwezig omdat ze denken ziek te zijn", zegt Bart vandaag in Het nieuwsblad.



Professor arbeidsrecht Frank Hendrickx zegt dat de tombola en de loonsverhoging discriminerend zijn. Als één van de werknemers gaat klagen, dan moet Vanderstraeten een schadevergoeding betalen. Professor in de arbeidsgeneeskunde Lode Godderis voegt eraan toe dat dit initiatief voor een competitieve sfeer op de werkvloer zorgt. "Daarnaast kan dit een averechts effect hebben. Als mensen toch ziek op de werkvloer verschijnen, zijn ze minder productief en kan hun herstel langer duren. Waardoor ze uiteindelijk langer thuis moeten blijven om uit te zieken."