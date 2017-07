Criminaliteit op Brussels openbaar vervoer daalt, behalve aantal ongewenste intimiteiten: + 38 procent

lva

14/07/17 Bron: Belga

Bij het Brusselse openbaar vervoer (MIVB, NMBS) is het aantal misdrijven in 2016 met 23 procent gedaald. Dat schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure vrijdag op basis van cijfers van de politie. Het aantal meldingen van ongewenste intimiteiten is dan weer gevoelig gestegen.