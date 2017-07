Oostende verbiedt hulporganisatie voorbijgangers aan te klampen op straat

lva

14/07/17 - 05u10 Bron: Belga

Kuststad Oostende gaat harder optreden tegen hulporganisaties die in Oostendse winkelstraten aan fondsenwerving doen. "Bezoekers vinden dat ze te vaak worden aangeklampt, en ook onze winkeliers protesteerden", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A), vandaag aan de kranten van Mediahuis. Over een totaalverbod wil hij echter niet spreken, licht hij nog toe.

Waar in de krant nog sprake is van een totaalverbod voor alle hulporganisaties - zoals WWF, Rode Kruis of Unicef - om in Oostendse winkelstraten mensen aan te klampen om hen om steun te vragen, wil Vande Lanotte aan VRT niet spreken van een "totaalverbod voor fondsenwerving."



Wel zal hulporganisatie WWF geen vergunning meer krijgen. "Vorig jaar en dit jaar hebben we aan WWF een vergunning gegeven, maar we stellen vast dat dat zeer aanklampend gebeurt. Mensen klagen en vinden dat ze worden lastiggevallen", zegt Vande Lanotte. "Dat willen we niet en dus krijgt WWF geen vergunning meer." Tegelijk wijst de Oostendse burgemeester op andere manieren om aan fondsenwerving te doen, via sociale media of online.



Maar de goede doelen maken zich grote zorgen over de Oostendse maatregel en vrezen voor de gevolgen wanneer ook andere steden dit voorbeeld zullen volgen. Deze manier van fondsenwerving brengt nog steeds het meeste geld in het laatje voor de organisaties. "Als andere steden dit ook doen, verliezen we samen miljoenen euro's aan inkomsten", aldus de hulporganisaties, die beklemtonen nooit opdringerig te werk te gaan.