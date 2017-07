West-Vlaamse paardenluisteraar: "Ik stuur de paarden met mijn energie"

Door: Mathias Mariën

14/07/17 - 06u00

© screenshot.

video Paardenpension Equus Sensus biedt als enige in België een opleiding om 'touwloos' met paarden te kunnen wandelen en joggen. Zaakvoerder Luc Dedeene (52) is sinds kindsbeen gefascineerd door paarden en liep er al mee door het centrum van Brugge. De dieren reageren na zijn doorgedreven training op lichaamstaal en bewegingen. "Vrij rondlopen met paarden geeft een schitterend gevoel. Al keek de politie wel vreemd op." Maak kennis met de West-Vlaamse paardenluisteraar.

Paardenpension Equus Sensuus in de Proosdijstraat in Oostkamp heeft op het eerste zicht alles van een doordeweekse manege. Kinderen lopen er tijdens hun zomerkamp vrolijk heen en weer. In de stallen worden de paarden tot in de puntjes verzorgd. Toch kan zaakvoerder Luc Dedeene (52) allesbehalve een 'normale' begeleider genoemd worden. Zijn opleiding om 'touwloos' met paarden te wandelen en joggen is naar eigen zeggen uniek in België. "Het bestaat natuurlijk wel al langer in het buitenland. Maar in België ben ik de enige die dergelijke opleiding geeft", vertelt Luc. Het principe klinkt simpel, maar is dat niet. De paarden volledig vrij laten lopen en joggen op commando vergt een lange voorbereiding en nog meer training.



Geduld

"Geduld, geduld en nog eens geduld. Dat is de sleutel", zegt Luc terwijl hij Salvador en Umberto bij zich roept. "Met deze twee paarden heb ik ongeveer een jaar lang getraind voor ik er nog maar aan dacht op de openbare weg te komen." Het verhaal lijkt aanvankelijk te mooi voor woorden. Enkele ogenblikken en een kleine demonstratie later worden alle twijfels van tafel geveegd. Zonder de paarden vast te houden of lang aan te raken, stuurt Luc zijn dieren in de richting die hij wil. Traag wandelen, een eindje joggen of een stapje achteruit: het lukt allemaal wonderwel.



"Om dit te doen, moet je als het ware de paardentaal kennen. Als begeleider moet je in staat zijn je in het dier in te leven. Weten wat het voelt. Hoe het paard denkt. Daar gaat een hele specifieke voorbereiding aan vooraf. Iedereen zou het kunnen, maar lang niet iedereen houdt het vol. Nochtans geeft het een schitterend gevoel als het wél lukt", aldus Dedeene. Een van de belangrijkste factoren om te slagen is dominantie. Een paard is een slim beest en voelt - aldus Luc - wanneer de begeleider twijfelt. "De dieren leren ook onze taal. Het is een proces in twee richtingen. Wanneer er twijfel ontstaat, kan dat fataal zijn en alles doen mislukken."