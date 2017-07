Albanees die bejaarde mes op de keel zet krijgt twee jaar cel

Bewerkt door: lvh

Tongeren De twintigjarige Albanees die vorig jaar een bejaarde vrouw met een mes overviel toen ze geld uit de muur wilde halen, is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van drieduizend euro. De helft van de gevangenisstraf is met uitstel als de man zich aan een hele reeks voorwaarden houdt.

Omdat hij geld nodig had om verschillende rekeningen te kunnen betalen, ging de Albanees in een gokkantoor gokken. Hij slaagde er niet in om winst te maken en besloot toen om een bejaarde vrouw te overvallen die in As geld uit de muur wilde halen. Hij zette haar een mes op de keel en eiste dat ze 500 euro van haar rekening haalde. Uiteindelijk kon hij met 70 euro op de vlucht slaan. Enkele dagen na de overval werd hij door de politie van zijn bed gelicht.



De man stond ook nog terecht voor smaad aan de politie en het bijten van een vrouw met wie hij een afspraakje had. Die feiten dateren al van in 2015. De Albanees had via een erotische datingsite afgesproken met de vrouw. Tijdens de bewuste ontmoeting klikte het niet tussen de twee. Toen de vrouw hem vroeg om te vertrekken, beet hij haar in de hand en bovenarm.



Op 4 december 2015 ontplofte de jongeman opnieuw tijdens een identiteitscontrole. De man kon niet verkroppen dat hij gecontroleerd werd en schold de agenten de huid vol. Toen die hem meepakten naar het commissariaat bracht hij ook nog beledigende slogans aan in zijn cel.