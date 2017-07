Grote hoeveelheden drugs in beslag genomen bij Dour Festival

Bewerkt door: AJA

13/07/17 - 16u34 Bron: Belga

© photo news.

Het is nog maar de tweede dag van het festival Dour. Toch heeft de politie al grote hoeveelheden drugs in beslag genomen. Zij hadden een grootschalige controleactie op poten gezet op de toegangswegen naar het vijfdaagse muziekfestival. Er werden zeventien pendelbussen gecontroleerd tussen het station van Saint-Ghislain en de festivalweide.

Bij de acties op de pendelbussen werden in totaal 671 festivalgangers gecontroleerd. Er werden 127 processen-verbaal opgesteld voor drugsbezit, twee voor drugsbezit door minderjarigen en drie voor het dealen van drugs. De politie deed ook 132 inbeslagnames van drugs.



In totaal gaat het om bijna 1 kilo marihuana, 117,5 gram cannabishars, 7,5 gram cocaïne, 101 xtc-pillen, 45 gram paddo's, 2 gram LSD, 10 gram MDMA, 37,6 gram ketamine, 42 spacecakes, 6,5 gram amfetamines en 1 flesje GHB. Daarnaast nam de politie ook nog 10,8 gram aan onbekende stoffen in beslag.