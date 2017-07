CdH en PS liggen dwars: kraken pas na zomervakantie strafbaar

Door: FT

13/07/17 - 16u28 Bron: Belga

Na de woningkraak in de Gentse Holstraat, werden deze maand opnieuw twee panden gekraakt in Gent. De politie kon pas gisteren optreden en ontruimde ook de tweede woning in de Proveniestersstraat. © Wannes Nimmegeers.

CdH en PS liggen dwars. Vandaag werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat kraken strafbaar moet maken, maar de tekst kan niet meer voor de (politieke) zomervakantie bekrachtigd worden in de voltallige Kamer. De twee Franstalige partijen eisen een tweede lezing. N-VA en CD&V reageren misnoegd.

Kraken moet strafbaar worden. Dat was het verdict na de krakersproblematiek in Gent waarin op korte tijd meerdere panden plots bewoond werden door Romazigeuners. Het voorstel rond een strengere wetgeving werd dit voorjaar in allerijl opgesteld door de federale meerderheid in samenspraak met minister van Justitie Koen Geens (CD&V).



Omdat kraken op zich niet strafbaar is, kon de politie weinig doen. De gezamenlijke compromistekst van Open Vld, N-VA, CD&V en MR - dat politie en vrederechter in de toekomst sneller kunnen tussenkomen - werd deze namiddag goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie.



Tot een algemene stemming in de voltallige Kamer komt het echter nog niet. PS en CDH blokkeren het voorstel. Lees ook Politie zet Roma uit tweede gekraakte pand in Gent

