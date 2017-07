Door: redactie

13/07/17 - 13u41 Bron: vtmnieuws.be

Het is vandaag de laatste dag om je belastingaangifte in te dienen via Tax-on-web. Al meer dan 2,5 miljoen Belgen hebben dat ondertussen gedaan. Wie de deadline vandaag mist, kan nog altijd tot eind oktober zijn aangifte indienen via een boekhouder, dan loop je geen belastingverhoging of boete op.