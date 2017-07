Mail voorzitter Samusocial was "hallucinante poging van wanhopige man"

Bewerkt door: ADN

De mail van Samusocial-voorzitter Michel Degueldre waarin hij communicatieverantwoordelijke Christophe Thielens verzocht om het privéleven van twee journalisten en Alain Maron (Ecolo) grondig te onderzoeken was "een hallucinant verzoek" en een "poging van een wanhopig man". Dat verklaarde Thielens vandaag in de commissie Samusocial in het Brussels Parlement. Volgens hem werd er geen gevolg aan gegeven en ging het om een alleenstaand feit, dat wel aantoont dat het bestuur van de vzw in een ontkenningsfase zat.

Thielens verklaarde dat hij meteen na de ontvangst van de mail - hij zat op dat ogenblik in het buitenland - naar operationeel directeur Gregory Polus gebeld had. Polus gaf hem de raad om Degueldre bij zijn terugkeer te contacteren, wat hij ook deed. "Maar er is nooit meer over het verzoek gepraat", aldus Thielens. Volgens hem heeft ook niemand gevolg gegeven aan het verzoek en ging het om een alleenstaand geval.

Complot Volgens Thielens zat het bestuur - Degueldre, Peraïta, ... - in een ontkenningsfase. Ze beschouwden elke vraag over de zitpenningen als een aanval en beantwoordden die ook als dusdanig, en waren ervan overtuigd dat er een complot bestond van een aantal journalisten en politici zoals Ecolo-parlementslid Alain Maron. Thielens was ervan overtuigd dat het dossier van de zitpenningen niet voorbij zou gaan. Hij keurde ook de brief van het advocatenkantoor Uyttendaele aan de RTBF af. De brief zou zich tegen Samusocial keren, wat later ook gebeurde.