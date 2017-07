Vier mannen vallen toevallige voorbijganger aan en krijgen hulp van hangjongeren

SPS

13/07/17 - 11u23 Bron: Belga

© Google Street View.

Sint-Gillis Vier jonge twintigers die begin september 2016 een voorbijganger hadden overvallen op het Jacques Franckplein in Sint-Gillis, zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot celstraffen van 1 jaar, 15 maanden en 2 jaar. Eén van hen had in juni nog een werkstraf van 300 uur gekregen voor zijn aandeel in een reeks gewapende overvallen op Star Casino's in Vilvoorde, Zaventem en Grimbergen.