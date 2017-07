Na regen komt zonneschijn: droge en zonnige donderdag

Door: redactie

13/07/17 - 07u12 Bron: Belga

© Reporters / QUINET.

Donderdag wordt het rustig en zonnig. Af en toe zijn er hoge wolkensluiers of enkele stapelwolken. Het wordt iets warmer, met maxima tussen 19 graden in de Ardennen en tot 23 graden in de Kempen. Aan zee steekt er in de namiddag een zeebries op uit noord tot noordoost en wordt het niet warmer dan 20 graden, meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht blijft het rustig en droog en wordt het meestal wisselend bewolkt. De minima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 13 graden aan zee.



Vrijdag bereikt een volgende neerslagzone het land. Na enkele ochtendlijke opklaringen raakt de hemel bewolkt en trekt soms buiige regen van de kust naar de Ardennen. Maxima in de Ardennen en langs de kust van 18 tot 20 graden, in de andere streken van 20 tot 22 graden.



Tijdens het weekend zorgt een uitloper van het Azorenhoog opnieuw voor vrij mooi en zacht weer. In het zuiden van het land krijgen we waarschijnlijk volop zon. Regenzones die via de Britse Eilanden en de Noordzee voorbijtrekken, kunnen in de noordelijke provincies echter voor perioden met meer bewolking zorgen. De temperaturen gaan in stijgende lijn en bereiken zondag waarden rond of net boven de 25 graden.



Maandag trekt een koufront over het land en vallen er enkele buien of wat regen. Dinsdag zou het droog moeten blijven met opklaringen en temperaturen tot rond 25 graden in het centrum van het land. Woensdag wordt het waarschijnlijk warmer dan 25 graden maar neemt ook de kans op onweer toe.