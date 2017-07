Bijna 6 op 10 nieuwe onthaalouders niet gekwalificeerd

IDV

Van de circa 2.000 nieuwe onthaalouders die de voorbije jaren gestart zijn, beschikt slechts 44% over de vereiste kwalificaties. Dat heeft 'transitiemanager' Dieter Vanhecke van Kind & Gezin gezegd in het Vlaams Parlement.

Om de kwaliteit van de kinderopvang te garanderen, is eerder afgesproken dat iedere verzorg(st)er minstens het diploma 'begeleider in de kinderopvang' (zevende jaar beroepsonderwijs) moet voorleggen. Ten laatste tegen april 2024 dient iedereen in orde te zijn. In de crèches heeft nu al 90% van de kinderbegeleiders het juiste diploma.



"Het wordt een uitdaging om iedereen gekwalificeerd te krijgen", aldus nog Vanhecke. Onthaalouders die minstens drie jaar ervaring hebben, kunnen wel een afwijking aanvragen. Dat moeten ze voor eind dit jaar doen. Wie niet in orde is, moet twee opleidingsmodules van telkens 20 uur volgen. (IDV)